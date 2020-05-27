Land Rover Defender перетворили в розкішний електрокар з мотором від Tesla: фото

Ателье E.C.D. Automotive Design зі штату Флорида, що у США, збирається випустити цікавий гібрид легендарного позашляховика Land Rover Defender та Tesla.

Від американського електромобіля запозичать батарею на 100 кіловат-годин та один електромотор. Його розташують вздовж рами. Він передаватиме момент на всі 4 колеса через роздавальну коробку. Детальніше про це – у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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Запас ходу становитиме 350 кілометрів. Розгін до 100 кілометрів на годину займатиме лише 5,5 секунд.



Land Rover Defender / Фото E.C.D. Automotive Design

Коштуватиме такий Land Rover майже 200 тисяч доларів. Але клієнтів ательє це не лякає. Вони звикли до дефендерів, які компанія оснащувала потужними моторами V8 від General Motors.



Потужний мотор / Фото E.C.D. Automotive Design

Повернення до електричної теми стало наслідком зростання інтересу до електромобілів. Крім того, сам Land Rover випустив нову генерацію Defender. Тепер вони не планують випускати повністю електричну версію, а тільки гібрид. Його можна буде заряджати від розетки.



Електромобіль Land Rover / Фото E.C.D. Automotive Design



Салон автомобіля / Фото E.C.D. Automotive Design

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