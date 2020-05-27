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Land Rover Defender превратили в роскошный электрокар с мотором от Tesla: фото

Авто24 - Читати новину українською

Ателье E.C.D. Automotive Design из штата Флорида, что в США, собирается выпустить интересный гибрид легендарного внедорожника Land Rover Defender и Tesla.

От американского электромобиля позаимствуют батарею на 100 киловатт-часов и один электромотор. Его разместят вдоль рамы. Он будет передавать момент на все 4 колеса через раздаточную коробку. Подробнее об этом – в программе "Авто24" на 24 канале.

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Запас хода составит 350 километров. Разгон до 100 километров в час будет занимать всего 5,5 секунд.


Land Rover Defender / Фото E.C.D. Automotive Design

Стоить такой Land Rover будет почти 200 тысяч долларов. Но клиентов ателье это не пугает. Они привыкли к дефендерам, которые компания оснащала мощными моторами V8 от General Motors.


Мощный мотор / Фото E.C.D. Automotive Design

Возвращение к электрической теме стало следствием роста интереса к электромобилям. Кроме того, сам Land Rover выпустил новое поколение Defender. Теперь они не планируют выпускать полностью электрическую версию, а только гибрид. Его можно будет заряжать от розетки.


Электромобиль Land Rover / Фото E.C.D. Automotive Design


Салон автомобиля / Фото E.C.D. Automotive Design

Также в выпуске:

Обновленный Brabus Ultimate E выпустят ограниченной партией – всего 50 автомобилей.

Американские мастера превратили старое купе на уникальный спорткар на базе старого Mustang 1965 года. Он имеет мощность 1200 лошадиных сил.

Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости США Транспорт Авто24 Tesla
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