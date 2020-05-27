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2 миллиона евро за гиперкар: для Hongqi S9 нашли инвесторов – фото

Авто24 - Читати новину українською

Один из крупнейших автопроизводителей Китая, компания FAW, еще в 2019 году на автошоу во Франкфурте объявила, что намерена выпускать настоящий гиперкар. Автомобиль под маркой Hongqi S9 собираются продавать в Европе.

Проте виробник не спромігся би власними силами налагодити виробництво високотехнологічних гіперкарів, яких в країні поки не випускали. Потрібен досвід іноземних партерів.

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Тому FAW залучили стороннього інвестора – маловідому американську інженерно-конструкторську фірму Silk EV. Вона планує інвестувати 1,41 мільярда доларів.


Гіперкар Hongqi S9​ / Фото auto.vercity

Гіперкар Hongqi S9 – це середньомоторне купе із карбоновим кузовом і гібридним приводом на основі бензинового 4-літрового турбомотора V8. В парі із ним працюватиме електромотор.


Розганяється до 100 кілометрів за годину майже за 2 секунди / Фото auto.vercity


Hongqi S9 зсередини / Фото auto.vercity

Сумарна потужність системи становитиме 1400 кінських сил. Це дозволить розганятися до 100 кілометрів на годину менше, ніж за 2 секунди. Максимальна швидкість сягатиме 400 кілометрів на годину.


Скоро у Європі / Фото auto.vercity


Китайський гіперкар / Фото auto.vercity

Поки немає точної інформації, скільки може коштувати такий гіперкар. Проте виробник натякає, що в Європі машину можуть запропонувати приблизно за 2 мільйони євро.

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Українці пересідають на вживані німецькі машини. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

SimXperience Stage 5 VR Motion Simulator – машина, на якій можна "ганяти" вдома. Це не просто іграшка, це повноцінний гоночний тренажер, який дозволяє відчути себе за кермом боліда Формула 1, NASCAR чи машини з серії GT. Але можна погратися і в улюблені ігри.

Автор: Алина Олиховская
Теги: Китай Транспорт Коронавирус COVID-19 Авто24
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