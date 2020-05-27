2 мільйони євро за гіперкар: для Hongqi S9 знайшли інвесторів – фото
Один з найбільших автовиробників Китаю, компанія FAW, ще 2019 року на автошоу у Франкфурті оголосила, що має намір випускати справжній гіперкар. Автомобіль під маркою Hongqi S9 збираються продавати в Європі.
Проте виробник не спромігся би власними силами налагодити виробництво високотехнологічних гіперкарів, яких в країні поки не випускали. Потрібен досвід іноземних партнерів.
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Тому FAW залучили стороннього інвестора – маловідому американську інженерно-конструкторську фірму Silk EV. Вона планує інвестувати 1,41 мільярда доларів.
Гіперкар Hongqi S9 / Фото auto.vercity
Гіперкар Hongqi S9 – це середньомоторне купе із карбоновим кузовом і гібридним приводом на основі бензинового 4-літрового турбомотора V8. В парі із ним працюватиме електромотор.
Розганяється до 100 кілометрів за годину майже за 2 секунди / Фото auto.vercity
Hongqi S9 зсередини / Фото auto.vercity
Сумарна потужність системи становитиме 1400 кінських сил. Це дозволить розганятися до 100 кілометрів на годину менше, ніж за 2 секунди. Максимальна швидкість сягатиме 400 кілометрів на годину.
Скоро у Європі / Фото auto.vercity
Китайський гіперкар / Фото auto.vercity
Поки немає точної інформації, скільки може коштувати такий гіперкар. Проте виробник натякає, що в Європі машину можуть запропонувати приблизно за 2 мільйони євро.
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