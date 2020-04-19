Существенные изменения на европейском авторынке: какая модель самая популярная

По результатам продаж новых легковых автомобилей на европейском рынке в феврале произошли существенные изменения. Бессменный лидер Volkswagen Golf потерял первенство. Это связано с тем, что восьмая генерация модели еще не дошла к дилерам, а седьмое поколение уже перестали предлагать.

Этим воспользовались конкуренты и на первое место в Европе вышел Renault Clio, а дальше расположились Peugeot 208, Opel Corsa и Fiat Panda.

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Так же сильно выросли продажи нового поколения BMW 3-серии, Volkswagen Passat, Toyota Corolla и VW T-Cross. При этом, существенно просели такие модели как VW Polo и T-Rock, Renault Captur, Sandero, а также Peugeot 2008, который тоже переживает смену поколений.



Renault Clio – лидер продаж в Европе

Но глобально европейский рынок падает. По состоянию на февраль продажи упали на 7%, а сейчас из-за коронавируса рынок просел еще на 3%.

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