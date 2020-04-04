Bentley выпустил люксовый родстер с диким характером и бешеным ценником: фото
Впервые с 1930 года британская марка Bentley построила двухместный родстер и назвала его Mulliner Bacalar. Хотя на самом деле это больше чем отдельная модификация.
Модель построена на платформе кабриолета Continental GT Convertible, но он получил абсолютно уникальный кузов, и таких машин выпустят всего 12 штук.
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Марка Mulliner когда-то выпускала кареты и экипажи, а позже эксклюзивные кузова для автомобилей. Сейчас она работает с маркой Bentley, и каждый из 12 Mulliner Bacalar продадут по цене примерно в полтора миллиона фунтов. Степень персонализации каждого авто может просто зашкаливать, ведь заказчики могут просить любой декор.
Bentley Mulliner Bacalar / Фото bentleymotors
А вот под капотом – знакомая техника: 6-литровый мотор на 12 цилиндров от Continental GT, мощностью в 659 сил и крутящим моментом в 900 ньютон метров. Вся эта мощность передается на все колеса через роботизированную коробку передач.
У Bentley Mulliner Bacalar 6-литровый мотор на 12 цилиндров от Continental GT / Скріншот
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