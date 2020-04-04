Bentley випустила люксовий родстер з диким характером і шаленим цінником: фото
Вперше з 1930 року британська марка Bentley побудувала двомісний родстер і назвала його Mulliner Bacalar. Хоча насправді це більше ніж окрема модифікація.
Модель побудовано на платформі кабріолета Continental GT Convertible, але він отримав абсолютно унікальний кузов і таких машин випустять усього 12 штук.
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Марка Mulliner колись випускала карети і екіпажі, а пізніше ексклюзивні кузова для автомобілів. Зараз вона працює з маркою Bentley і кожен з 12 Mulliner Bacalar продадуть за ціною приблизно в півтора мільйона фунтів. Ступінь персоналізації кожного авто може просто зашкалювати, адже замовники можуть просити будь-який декор.
Bentley Mulliner Bacalar / Фото bentleymotors
А от під капотом – знайома техніка – 6-літровий мотор на 12 циліндрів від Continental GT, потужністю у 659 сил і обертальним моментом у 900 ньютон метрів. Вся ця потужність передається на усі колеса через роботизовану коробку передач.
У Bentley Mulliner Bacalar 6-літровий мотор на 12 циліндрів від Continental GT / Скріншот
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