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      BMW презентувала розкішне електрокупе Concept i4: фото, відео

      - Читать новость на русском
      BMW Concept i4 / BMW

      Враховуючи, що автошоу в Женеві так і не відкрило своїх дверей, BMW, як і інші виробники, влаштувала онлайн-презентацію свого повністю електричного купе Concept i4.

      Авто отримало 530-сильний електромотор і батарею ємністю у 80 кіловат-годин, яка забезпечує йому запас ходу в 800 кілометрів.

      Цікаво Машиною року в Європі став хетчбек Peugeot 208: фото, відео

      Та головне, що новий концепт показав, яким в майбутньому стане дизайн усіх BMW. Вони матимуть іще більшу решітку радіатора у формі фірмових ніздрів. Щоправда, на електрокарі ця решітка була чисто декоративною, адже йому не потрібно охолоджувати радіатори мотора. 

      Concept i4 / Фото BMW

      В салоні ж купе багато в чому повторило стиль концепта iNext. Головною особливістю кокпіту став широченний на половину торпедо екран, який поєднує і панель приладів і монітор мультимедійної системи.

      Салон Concept i4 та iNext / Фото BMW

      Також у випуску:

      В Лондоні відбулася презентація електричного трек-кара компанії Apex, який назвали AP-0 Concept. Карбонове купе виявилося доволі легким як для електрокара і важить 1200 кілограмів.

      Автомобільна марка Bandini, яка зникла в 1992 році, може відродитися під брендом GFG Style.

      Дивіться відео програми "Авто24":

       

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Дороги Авто Авто24
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