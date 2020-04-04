BMW презентувала розкішне електрокупе Concept i4: фото, відео
Враховуючи, що автошоу в Женеві так і не відкрило своїх дверей, BMW, як і інші виробники, влаштувала онлайн-презентацію свого повністю електричного купе Concept i4.
Авто отримало 530-сильний електромотор і батарею ємністю у 80 кіловат-годин, яка забезпечує йому запас ходу в 800 кілометрів.
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Та головне, що новий концепт показав, яким в майбутньому стане дизайн усіх BMW. Вони матимуть іще більшу решітку радіатора у формі фірмових ніздрів. Щоправда, на електрокарі ця решітка була чисто декоративною, адже йому не потрібно охолоджувати радіатори мотора.
Concept i4 / Фото BMW
В салоні ж купе багато в чому повторило стиль концепта iNext. Головною особливістю кокпіту став широченний на половину торпедо екран, який поєднує і панель приладів і монітор мультимедійної системи.
Салон Concept i4 та iNext / Фото BMW
Також у випуску:
В Лондоні відбулася презентація електричного трек-кара компанії Apex, який назвали AP-0 Concept. Карбонове купе виявилося доволі легким як для електрокара і важить 1200 кілограмів.
Автомобільна марка Bandini, яка зникла в 1992 році, може відродитися під брендом GFG Style.
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