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      BMW презентовал роскошное электрокупе Concept i4: фото, видео

      - Читати новину українською
      BMW Concept i4 / BMW

      Учитывая, что автошоу в Женеве так и не открыло свои двери, BMW, как и другие производители, устроил онлайн-презентацию своего полностью электрического купе Concept i4.

      Авто получило 530-сильный электромотор и батарею емкостью 80 киловатт-часов, которая обеспечивает ему запас хода в 800 километров.

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      Но главное, что новый концепт показал, каким в будущем станет дизайн всех BMW. Они будут иметь еще большую решетку радиатора в форме фирменных ноздрей. Правда, на электрокаре эта решетка была чисто декоративной, ведь ему не нужно охлаждать радиаторы мотора.

      Concept i4 / Фото BMW

      В салоне же купе во многом повторило стиль концепта iNext. Главной особенностью кокпита стал широченный на половину торпедо экран, который объединяет и панель приборов, и монитор мультимедийной системы.

      Салон Concept i4 та iNext / Фото BMW

      Также в выпуске:

      В Лондоне состоялась презентация электрического трек-кара компании Apex, который назвали AP-0 Concept. Карбоновое купе оказалось достаточно легким как для электрокара и весит 1200 килограммов.

      Автомобильная марка Bandini, которая исчезла в 1992 году, может возродиться под брендом GFG Style.

      Смотрите видео программы "Авто24":

       

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Дороги Авто Авто24
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