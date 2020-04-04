BMW презентовал роскошное электрокупе Concept i4: фото, видео

Учитывая, что автошоу в Женеве так и не открыло свои двери, BMW, как и другие производители, устроил онлайн-презентацию своего полностью электрического купе Concept i4.

Авто получило 530-сильный электромотор и батарею емкостью 80 киловатт-часов, которая обеспечивает ему запас хода в 800 километров.

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Но главное, что новый концепт показал, каким в будущем станет дизайн всех BMW. Они будут иметь еще большую решетку радиатора в форме фирменных ноздрей. Правда, на электрокаре эта решетка была чисто декоративной, ведь ему не нужно охлаждать радиаторы мотора.

Concept i4 / Фото BMW

В салоне же купе во многом повторило стиль концепта iNext. Главной особенностью кокпита стал широченный на половину торпедо экран, который объединяет и панель приборов, и монитор мультимедийной системы.

Салон Concept i4 та iNext / Фото BMW

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В Лондоне состоялась презентация электрического трек-кара компании Apex, который назвали AP-0 Concept. Карбоновое купе оказалось достаточно легким как для электрокара и весит 1200 килограммов.

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