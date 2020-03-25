Машиной года в Европе стал хэтчбек Peugeot 208: фото, видео
В Европе объявили победителя конкурса "Машина года", которым стал хэтчбек Peugeot 208 с Франции.
Скоро назовут и лучшую машину планеты.
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В начале марта жюри из 86 автомобильных журналистов отобрало автомобили, которые дошли до финала конкурса.
Peugeot 208 стало лучшим авто года в Европе
Претенденты на лучшее городское авто планеты:
- Volkswagen T-Cross
- електричні Mini і Kia Soul.
На титул лучше роскошное авто претендуют:
- Mercedes Benz EQC,
- Porsche 911,
- Porsche Taycan.
На звання "Лучший спортивный автомобиль" претендують:
- Porsche Taycan,
- Porsche 718 Spyder,
- Porsche 911.
За лучший дизайн могут наградить:
- Mazda3,
- Peugeot 208,
- Taycan.
Среди претендентов на главную награду:
- Mazda3,
- Mazda CX-30,
- Kia Telluride.
Церемония награждения конкурса World Car Awards состоится на Международном автосалоне в Нью-Йорке 8 апреля 2020 года.
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Как выглядят все номинанты на лучшее авто – смотрите в видео программы "Авто 24"