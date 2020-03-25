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      Машиной года в Европе стал хэтчбек Peugeot 208: фото, видео

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      В Европе объявили победителя конкурса "Машина года", которым стал хэтчбек Peugeot 208 с Франции.

      Скоро назовут и лучшую машину планеты.

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      В начале марта жюри из 86 автомобильных журналистов отобрало автомобили, которые дошли до финала конкурса. 

      Peugeot 208 стало лучшим авто года в Европе

      Претенденты на лучшее городское авто планеты:

      • Volkswagen T-Cross
      • електричні Mini і Kia Soul.

      На титул лучше роскошное авто претендуют:

      • Mercedes Benz EQC,
      • Porsche 911,
      • Porsche Taycan.

      На звання "Лучший спортивный автомобиль" претендують:

      • Porsche Taycan,
      • Porsche 718 Spyder,
      • Porsche 911.

      За лучший дизайн могут наградить:

      • Mazda3,
      • Peugeot 208,
      • Taycan.

      Среди претендентов на главную награду:

      • Mazda3,
      • Mazda CX-30,
      • Kia Telluride.

      Церемония награждения конкурса World Car Awards состоится на Международном автосалоне в Нью-Йорке 8 апреля 2020 года.

      Также в выпуске

      Авто за 20 евро в месяц: Citroën представил мини-электромобиль Ami.

      Volkswagen T-Roс – компактный кроссовер с откидным верхом.

      Как выглядят все номинанты на лучшее авто – смотрите в видео программы "Авто 24"

       

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Европа Авто Авто24
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