Машиной года в Европе стал хэтчбек Peugeot 208: фото, видео

В Европе объявили победителя конкурса "Машина года", которым стал хэтчбек Peugeot 208 с Франции.

Скоро назовут и лучшую машину планеты.

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В начале марта жюри из 86 автомобильных журналистов отобрало автомобили, которые дошли до финала конкурса.

Peugeot 208 стало лучшим авто года в Европе

Претенденты на лучшее городское авто планеты:

Volkswagen T-Cross

електричні Mini і Kia Soul.

На титул лучше роскошное авто претендуют:

Mercedes Benz EQC,

Porsche 911,

Porsche Taycan.

На звання "Лучший спортивный автомобиль" претендують:

Porsche Taycan,

Porsche 718 Spyder,

Porsche 911.

За лучший дизайн могут наградить:

Mazda3,

Peugeot 208,

Taycan.

Среди претендентов на главную награду:

Mazda3,

Mazda CX-30,

Kia Telluride.

Церемония награждения конкурса World Car Awards состоится на Международном автосалоне в Нью-Йорке 8 апреля 2020 года.

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Как выглядят все номинанты на лучшее авто – смотрите в видео программы "Авто 24"