Гиперкар с привкусом 30-х: Hispano Suiza возродила легендарное авто из прошлого

Сейчас стало модным возрождать легендарные бренды из прошлого. Так произошло и с автомобильной маркой Hispano Suiza, которая выпустила последний автомобиль в 1949 году. Теперь она презентует новую модель Carmen Boulogne, которая подражает купе Dubonnet Xenia 1938 года.

У нового электрокара карбоновый кузов и пара мощных электродвигателей на задней оси мощностью в 1114 сил.

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При этом купе весит 1630 килограммов и на разгон до первой сотни электромобилю требуется всего 2,5 секунды, а максимальный темп при этом составляет 290 километров в час. Запас хода у такого купе 400 километров.

Dubonnet Xenia 1938 року и Carmen Boulogne

Чтобы стать владельцем одного из 19 купе, которые выпустят, надо быть состоятельным ценителем авто, потому что за Carmen Boulogne придется отдать около 1 миллиона 650 тысяч евро.

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Tesla стала первой компанией в мире, которая выпустила 1 миллион электромобилей. С конвейера завода Tesla во Фримонте сошел юбилейный автомобиль марки, которым стал кроссовер Model Y червогого цвета.

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