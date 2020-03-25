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      Гіперкар з присмаком 30-х: Hispano Suiza відродила легендарне авто з минулого

      -
      Carmen Boulogne / Hispano Suiza

      Зараз стало модним відроджувати легендарні бренди з минулого. Так сталося і з автомобільною маркою Hispano Suiza, яка випустила останній автомобіль у 1949 році. Тепер вона презентує нову модель Carmen Boulogne, яка наслідує купе Dubonnet Xenia 1938 року.

      У нового електрокара карбоновий кузов і пара потужних електродвигунів на задній осі потужністю у 1114 сил.

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      При цьому купе важить 1630 кілограмів і на розгін до першої сотні електромобілю потрібно усього 2,5 секунди, а максимальний темп при цьому становить аж 290 кілометрів на годину. Запас ходу в такого купе 400 кілометрів.

      Dubonnet Xenia 1938 року і Carmen Boulogne

      Щоби стати власником одного з 19 купе, які випустять, треба бути заможним поціновувачем авто, бо за Carmen Boulogne доведеться віддати близько 1 мільйона 650 тисяч євро.

      Також у випуску

      Tesla стала першою компанією у світі, яка випустила 1 мільйон електромобілів. З конвеєра заводу Tesla у Фрімонті зійшов ювілейний автомобіль марки, яким став кросовер Model Y червоного кольору.

      Ексклюзивні купе Nissan GT-R50 by ItaLDesign невдовзі надійдуть до своїх власників.

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Авто Авто24
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