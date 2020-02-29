16:58
29 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов заборонив коронавірус. Штучний інтелект Путіна
      Вєсті Кремля
      22:44, 28 лютого
      Вєсті.UA: Тимошенко рятує світ. Милованов заразився коронавірусною експертністю
      Вєсті.UA
      21:19, 28 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Ідеальне авто для вечірок: Ford створив електро-кросовер з багажником-холодильником

      Авто24 - Читать новость на русском

      Ford створив рекламний ролик, в якому показує новий електричний кросовер Mustang Mach-E як ідеальне авто для вечірок.

      Головна ідея в тому, що його багажний відсік із пластиковою ємністю в 136 літрів зручно використовувати не тільки для перевезення речей, але й як посуд.

      Читайте також: Подружка Роналду подарувала футболісту ексклюзивне дороге авто: фото потужного позашляховика

      Багажник можна заповнити льодом і покласти туди, наприклад, пляшки з пивом чи морепродукти, чи овочі із фруктами. Такий собі міні-стіл. А враховуючи, що цей холодильник щільно закривається такі страви можна навіть зберігати в багажнику.

      форд багажник для вечірок
      Багажник Ford можна використовувати як холодильник
       

      Дивіться рекламний ролик від Ford про Mustang Mach-E

      Більше того, Ford підрахував, що в таку ємність входить рівно тисяча обсмажених курячих крил. Нащастя в багажнику є спеціальний дренажний отвір, що означає що навіть після жирної їжі його легко можна помити водою зі шланга.

      Також у випуску:

      BMW стала лідером у преміум-сегменті США, випередивши Mercedes-Benz та Audi.

      Tesla потроху перетворюється на найдорожчу автомобільну компанію світу. Капіталізація Tesla вперше перевищила 100 мільярдів.

      Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
      сьогодні
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Авто Авто24
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Стратегії ЄС: чи зможе Україна стати частиною енергетичної реальності Європи?
      Максим Єфімов
      сьогодні , 15:54 Денис Шмигаль може тимчасово очолити уряд: що про нього відомо
      Наталя Боднар
      28 лютого , 11:30 Що робити при інсульті та як допомогти людині подолати його наслідки
      Едуард Хомченко
      сьогодні , 13:31 Оновлення в уряді: як вигадки перетворюють на дійсність – підсумки програми "Голобородько"
      Антон Голобородько
      сьогодні , 08:40 Мінцифра придумала проблему і знайшла її вирішення
      Олекса Коба
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук