Ідеальне авто для вечірок: Ford створив електро-кросовер з багажником-холодильником
Ford створив рекламний ролик, в якому показує новий електричний кросовер Mustang Mach-E як ідеальне авто для вечірок.
Головна ідея в тому, що його багажний відсік із пластиковою ємністю в 136 літрів зручно використовувати не тільки для перевезення речей, але й як посуд.
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Багажник можна заповнити льодом і покласти туди, наприклад, пляшки з пивом чи морепродукти, чи овочі із фруктами. Такий собі міні-стіл. А враховуючи, що цей холодильник щільно закривається такі страви можна навіть зберігати в багажнику.
Багажник Ford можна використовувати як холодильник
Дивіться рекламний ролик від Ford про Mustang Mach-E
Більше того, Ford підрахував, що в таку ємність входить рівно тисяча обсмажених курячих крил. Нащастя в багажнику є спеціальний дренажний отвір, що означає що навіть після жирної їжі його легко можна помити водою зі шланга.
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