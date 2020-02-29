Ідеальне авто для вечірок: Ford створив електро-кросовер з багажником-холодильником

Ford створив рекламний ролик, в якому показує новий електричний кросовер Mustang Mach-E як ідеальне авто для вечірок.

Головна ідея в тому, що його багажний відсік із пластиковою ємністю в 136 літрів зручно використовувати не тільки для перевезення речей, але й як посуд.

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Багажник можна заповнити льодом і покласти туди, наприклад, пляшки з пивом чи морепродукти, чи овочі із фруктами. Такий собі міні-стіл. А враховуючи, що цей холодильник щільно закривається такі страви можна навіть зберігати в багажнику.



Багажник Ford можна використовувати як холодильник



Дивіться рекламний ролик від Ford про Mustang Mach-E

Більше того, Ford підрахував, що в таку ємність входить рівно тисяча обсмажених курячих крил. Нащастя в багажнику є спеціальний дренажний отвір, що означає що навіть після жирної їжі його легко можна помити водою зі шланга.

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