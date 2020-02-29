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      Подружка Роналду подарувала футболісту ексклюзивне дороге авто: фото потужного позашляховика

      Авто24 -

      Гравець футбольного клубу "Ювентус" Кріштіану Роналду отримав у подарунок ексклюзивний автомобіль – Brabus G V12 900, вартістю у 670 тисяч доларів. Авто футболісту подарувала його подружка іспанська модель Георгіна Родрігез.

      Роналду відомий не тільки своєю грою на полі, але й колекцією автомобілів, яка включає пару Bugattis, два Lamborghini Aventador, позашлховик Rolls Royce Cullinan, купе Chevy Camaro SS, Ferrari F12 TDF та McLaren Senna.

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      Тепер же подружка футболіста іспанська модель Георгіна Родрігез вирішила доповнити його колекцію і на 35-річчя подарувала форварду унікальний позашляховик Brabus G V12 900, яких випущено усього 10 штук на увесь світ. Коштує таке авто більше 670 тисяч доларів.

      Brabus G V12 900
      Позашляховик Brabus G V12 900

      Цього монстра оснащено мотором V12 від седана Mercedes-Benz S600 L, який має потужність 900 сил і обертальний момент в 1,500 Нм. В результаті важкий і квадратний повнопривродний позашляховик все одно здатен набирати сотню за 3,8 секунди і розганятися до 280 кілометрів на годину.

      Brabus G V12 900
      Цього монстра оснащено мотором V1

      Brabus G V12 900
      Салон позашляховика

      Кріштіану Роналду, Георгіна Родрігез​ та діти:

      Також у випуску: 

      Великобританія збирається офіційно закінчити епоху двигунів внутрішнього згоряння в 2035 році. Саме тоді заборонять продаж будь-яких транспортних засобів, які мають бензиновий, дизельний чи гібридний привод. І станеться це на 5 років раніше, ніж планувалося до цього.

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Кріштіану Роналду Новини Спорту Авто Авто24
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