Подружка Роналду подарувала футболісту ексклюзивне дороге авто: фото потужного позашляховика

Гравець футбольного клубу "Ювентус" Кріштіану Роналду отримав у подарунок ексклюзивний автомобіль – Brabus G V12 900, вартістю у 670 тисяч доларів. Авто футболісту подарувала його подружка іспанська модель Георгіна Родрігез.

Роналду відомий не тільки своєю грою на полі, але й колекцією автомобілів, яка включає пару Bugattis, два Lamborghini Aventador, позашлховик Rolls Royce Cullinan, купе Chevy Camaro SS, Ferrari F12 TDF та McLaren Senna.

Читайте також: Автомобіль року: захопливі фото потужного спорткару Corvette Stingray С8

Тепер же подружка футболіста іспанська модель Георгіна Родрігез вирішила доповнити його колекцію і на 35-річчя подарувала форварду унікальний позашляховик Brabus G V12 900, яких випущено усього 10 штук на увесь світ. Коштує таке авто більше 670 тисяч доларів.



Позашляховик Brabus G V12 900

Цього монстра оснащено мотором V12 від седана Mercedes-Benz S600 L, який має потужність 900 сил і обертальний момент в 1,500 Нм. В результаті важкий і квадратний повнопривродний позашляховик все одно здатен набирати сотню за 3,8 секунди і розганятися до 280 кілометрів на годину.



Цього монстра оснащено мотором V1



Салон позашляховика

Кріштіану Роналду, Георгіна Родрігез​ та діти:

Також у випуску:

Великобританія збирається офіційно закінчити епоху двигунів внутрішнього згоряння в 2035 році. Саме тоді заборонять продаж будь-яких транспортних засобів, які мають бензиновий, дизельний чи гібридний привод. І станеться це на 5 років раніше, ніж планувалося до цього.

Саудівський фонд втратив майже 6 мільярдів на продажі акцій Tesla.