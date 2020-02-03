Автомобіль року: захопливі фото потужного спорткару Corvette Stingray С8
На автошоу в Детройті оголосили переможців конкурсу Північноамериканський автомобіль року. Кращим легковим автомобілем обрано спорткар Corvette Stingray С8.
Гоночне купе випередило в конкурсі популярні в Америці моделі Hyundai Sonata і навіть відроджену легенду Toyota Supra.
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Цікаво, що до цього Corvette попередніх генерацій перемагали в конкурсі у 2014 та 1998 роках.
Corvette Stingray С8
Перший серійний Corvette нового покоління із середнім розташуванням мотора було продано на аукціоні за три мільйони доларів і придбав його відомий в Америці колекціонер та топменеджер перегонів Nascar Рік Хендрік.
Краще авто в США і Канаді
Вартість авто – приблизно три мільйони доларів
А в конкурсі кращим кросовером Америки назвали Kia Telluride, а Jeep Gladiator виборов титул кращого пікапа.
Kia Telluride та Jeep Gladiator
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