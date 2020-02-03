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      Автомобіль року: захопливі фото потужного спорткару Corvette Stingray С8

      Авто24

      На автошоу в Детройті оголосили переможців конкурсу Північноамериканський автомобіль року. Кращим легковим автомобілем обрано спорткар Corvette Stingray С8.

      Гоночне купе випередило в конкурсі популярні в Америці моделі Hyundai Sonata і навіть відроджену легенду Toyota Supra.

      У попередній програмі: Повітряне таксі – спільний проєкт Uber та Hyundai: коли та у яких містах запрацює

      Цікаво, що до цього Corvette попередніх генерацій перемагали в конкурсі у 2014 та 1998 роках. 


      Corvette Stingray С8

      Перший серійний Corvette нового покоління із середнім розташуванням мотора було продано на аукціоні за три мільйони доларів і придбав його відомий в Америці колекціонер та топменеджер перегонів Nascar Рік Хендрік.


      Краще авто в США і Канаді


      Вартість авто – приблизно три мільйони доларів

      А в конкурсі кращим кросовером Америки назвали Kia Telluride, а Jeep Gladiator виборов титул кращого пікапа.


      Kia Telluride та Jeep Gladiator

      Також у програмі дивіться про продаж позашляховиків Lamborghini та трансформацію компанії Zarooq Motors.

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Канада Новини США Транспорт Авто Авто24
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