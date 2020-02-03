Автомобіль року: захопливі фото потужного спорткару Corvette Stingray С8

На автошоу в Детройті оголосили переможців конкурсу Північноамериканський автомобіль року. Кращим легковим автомобілем обрано спорткар Corvette Stingray С8.

Гоночне купе випередило в конкурсі популярні в Америці моделі Hyundai Sonata і навіть відроджену легенду Toyota Supra.

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Цікаво, що до цього Corvette попередніх генерацій перемагали в конкурсі у 2014 та 1998 роках.



Corvette Stingray С8

Перший серійний Corvette нового покоління із середнім розташуванням мотора було продано на аукціоні за три мільйони доларів і придбав його відомий в Америці колекціонер та топменеджер перегонів Nascar Рік Хендрік.



Краще авто в США і Канаді



Вартість авто – приблизно три мільйони доларів

А в конкурсі кращим кросовером Америки назвали Kia Telluride, а Jeep Gladiator виборов титул кращого пікапа.



Kia Telluride та Jeep Gladiator

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