Повітряне таксі – спільний проєкт Uber та Hyundai: коли та у яких містах запрацює

Uber та Hyundai оголосили про початок співпраці в рамках програми Uber Elevate. На виставці електроніки у Лас-Вегасі компанії показали спільний проект – модель електричного повітряного транспортного засобу Hyundai S-A1.

Аеротаксі із вертикальним зльотом та посадкою розраховане на чотирьох пасажирів і швидкість до 290 кілометрів на годину.

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Польоти проходитимуть на висоті 300–600 метрів, а їх дальність становитиме до 100 кілометрів.

У авто – вісім гвинтів та пропелерів різного розміру. У разі відмови якогось із елементів, є дублююча електрична силова установка, яка обертатиме кілька гвинтів.

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Для повної зарядки транспорту потрібно 5-7 хвилин. Автономне таксі розпочне свою роботу в 2023 році. Першими містами, де запустять сервіс, стануть Даллас, Лос-Анжелес та Мельбурн.

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