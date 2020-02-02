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      Швидший, ніж Tesla: в Європі показали Nissan Leaf другого покоління – ефектні фото

      Авто24 337 Читать новость на русском

      Nissan створив версію свого електромобіля Leaf, яка швидка за Tesla Model S. Мовиться про гоночну модифікацію Nissan Leaf NISMO RC.

      Автомобіль має 327 кінських сил та 640 ньютонометрів обертального моменту.

      До теми: Компанія Sony презентувала власний електромобіль: приголомшливі фото та відео

      Можливо, прискорення від 0 до 100 кілометрів на годину за 3,4 секунди – це не набагато більше, ніж у американського електромобіля, проте на гоночному треку "японець" значно швидший.

      Презентація Nissan Leaf NISMO RC в Іспанії: дивіться фото


      Гоночний електрокар Nissan Leaf другого покоління, представлений європейським ЗМІ в Іспанії, важить усього 1220 кілограмів, а його підвіска "заточена" для проходження поворотів. 

      Трековий спорткар має мало спільного з масовою серійною моделлю, навіть з версією Leaf NISMO, доступною в Японії.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Авто24 Транспорт Авто
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