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      Быстрее, чем Tesla: в Европе показали Nissan Leaf второго поколения – эффектные фото

      Авто24 38 Читати новину українською

      Nissan создал версию своего электромобиля Leaf, которая быстрее чем Tesla Model S. Речь идет о гоночной модификации Nissan Leaf NISMO RC.

      Автомобиль получил 327 лошадиных сил и 640 ньютонометров крутящего момента.

      К теме: Компания Sony представила собственный электромобиль: потрясающие фото и видео

      Ускорение от 0 до 100 километров в час за 3,4 секунды – это не намного больше, чем у американского электромобиля, однако на гоночном треке "японец" значительно быстрее.

      Презентация Nissan Leaf NISMO RC в Испании: смотрите фото

      Гоночный электрокар Nissan Leaf второго поколения, представленный европейским СМИ в Испании, весит всего 1220 килограммов, а его подвеска "заточена" для прохождения поворотов.

      Трековый спорткар имеет мало общего с массовой серийной моделью, даже версии Leaf NISMO, доступной в Японии.

      О китайском седан класса "люкс" Hongqi H9 и электрические минивэны для сервисов доставки и такси – смотрите в видео.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Авто Транспорт Авто24
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