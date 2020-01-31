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      Компания Sony представила собственный электромобиль: потрясающие фото и видео

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      На выставке электроники в Лас Вегасе японский концерн Sony неожиданно для всех презентовал электромобиль собственной разработки. Концепт-кар получил название Vision-S.

      Он оснащен 33 датчиками, которые контролируют все происходящее вокруг авто и внутри него. Вся эта информация сводится в единую картину, и Sony называет это технологией слияния сенсоров.

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      Программное обеспечение использует разработки в области искусственного интеллекта и другие ноу-хау Sony. Автомобиль будет поддерживать связь с внешним миром благодаря стандарту 5G.

      Sony електрокар авто
      Электрокар Vision-S

      Электрическая платформа концепт-кара может использоваться и для других типов автомобилей, например для кроссоверов. Vision-S способен разгоняться до 100 километров в час всего за пять секунд, а также набирать на трассе темп в 240 километров в час.

      Презентация электрокара от Sony: смотрите видео

      В салоне установлена система пространственного звучания 360 reality audio и экраны для пассажиров. Окружающую среду можно наблюдать сквозь панорамные окна.

      Интерьер электрокара Vision-S: смотрите фото

      Однако, японский производитель не намерен выпускать этот автомобиль серийно, рассматривает его как площадку для демонстрации технологий, планирует продавать их автопроизводителям и другим компаниям.

      Об универсальном электромотоцикле-трансформере и обновленном в автомобильном симуляторе Gran Turismo – смотрите в программе.

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Транспорт Авто24
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