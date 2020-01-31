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      Компанія Sony презентувала власний електромобіль: приголомшливі фото та відео

      Авто24 79 Читать новость на русском

      На виставці електроніки у Лас Вегасі японський концерн Sony несподівано для всіх презентував електромобіль власної розробки. Концепт-кар отримав назву Vision-S.

      Його оснащено 33 датчиками, які контролюють все, що відбувається навколо авто і всередині нього. Вся ця інформація зводиться в єдину картину, і Sony називає це технологією злиття сенсорів. 

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      Програмне забезпечення використовує розробки в області штучного інтелекту та інші ноу-хау Sony. Автомобіль підтримуватиме зв'язок із зовнішнім світом завдяки стандарту 5G.

      Sony електрокар авто
      Електрокар Vision-S

      Електрична платформа концепт-кара може використовуватися і для інших типів автомобілів, наприклад для кросоверів. Vision-S здатен розганятися до 100 кілометрів на годину всього за п'ять секунд, а також набирати на трасі темп у 240 кілометрів на годину.

      Презентація електрокара від Sony: дивіться відео

      У салоні встановлена система просторового звучання 360 reality audio і екрани для пасажирів. Навколишнє середовище можна спостерігати крізь панорамні вікна.

      Інтер'єр електрокара Vision-S: дивіться фото

      Однак, японський виробник не має намірів випускати цей автомобіль серійно, і розглядає його як майданчик для демонстрації технологій, та планує продавати їх автовиробникам й іншим компаніям.

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Авто24 Транспорт
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