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      Гібрид кросовера і НЛО: "космічний" концепт Kia Futuron

      Авто24 303 Читать новость на русском

      На виставці в Шанхаї компанія КІА презентувала новий концепт під назвою "Футурон".

      Електромобіль оснащено чотирма електромоторами в колесах і потужною батареєю у підпіллі.

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      Дизайн передка виконано в концепції ніс тигра, який щоправда добряче розтягнувся. Світлодіодні фари і ліхтарі складаються з десятків світлодіодів і отримали назву зоряна хмара.

      Kia Futuron
      Kia Futuron

      Концепт має технології автономного керування 4 рівня і дозволяє пасажирам розкласти крісла і отримати напівлежачу посадку. Панель приладів – це один величезний монітор від дверей до центральної консолі. В серійну модель концепт не перетвориться і є пробою сил дизайнерів.

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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Авто24 Авто
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