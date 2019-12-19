Гибрид кроссовера и НЛО: "космический" концепт Kia Futuron

На выставке в Шанхае компания КИА презентовала новый концепт под названием "Футурон".

Электромобиль оснащен четырьмя электромоторами в колесах и мощной батареей в подполье.

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Дизайн передка выполнен в концепции нос тигра, который правда изрядно растянулся. Светодиодные фары и фонари состоят из десятков светодиодов и получили название звездная туча.



Kia Futuron

Концепт имеет технологии автономного управления 4 уровня и позволяет пассажирам разложить кресла и получить полулежащую посадку. Панель приборов – это один огромный монитор от двери до центральной консоли. В серийную модель концепт не превратится и является пробой сил дизайнеров.