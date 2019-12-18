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      Skoda представила нову генерацію бестселера: відома ціна

      Авто24 335 Читать новость на русском

      Компанія Skoda показала нову генерацію свого бестселлера Octavia А7. Свіже покоління моделі зберегло попередню платформу, але трохи підросло, додавши 19 міліметрів в довжину та 15 міліметрів в ширину.

      Водночас із колісною базою в 2686 міліметрів нова Skoda залишається найбільшим гравцем сегменту.

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      Дизайн моделі виконано з використанням стилістики, яку ми бачили в моделі Scala і тепер Octavia серійно оснащується світлодіодними фарами, а логотип на дверях багажника замінили надписом Skoda. 

      шкода
      Дизайн нової Skoda Octavia

      шкода октавіа а7
      Octavia оснащується світлодіодними фарами

      Кермо має тільки 2 спиці, панель приладів стала цифровою, а більшість функцій перебрав на себе екран на центральній консолі. Мультимедійна система дружить із смартфонами на Android та IOS. Серед опцій також проекційний екран та тризонний клімат-контроль.

      шкода октавіа
      Інтер'єр Skoda Octavia А7

      Гамма двигунів складається з 8 моторів потужністю від 110 до 201 сили. Цікаво, що до 4-х турбобензиновиків та 3-х дизелів додався і плагін-гібрид, який виключно на електричці може проїхати 50 кілометрів.

      Нова Octavia продаватиметься в Європі за ціною від 20 тисяч євро вже з січня наступного року. В Україні модель з’явиться в другій половині 2020 року. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Авто24 Транспорт Авто
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