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      Skoda представила новое поколение бестселлера: известна цена

      Авто24 63 Читати новину українською

      Компания Skoda показала новое поколение своего бестселлера Octavia А7. Свежее поколения модели сохранило прежнюю платформу, но немного подросло, добавив 19 миллиметров в длину и 15 миллиметров в ширину.

      Одновременно с колесной базой в 2686 миллиметров новая Skoda остается крупнейшим игроком сегмента.

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      Дизайн модели выполнен с использованием стилистики, которую мы видели в модели Scala и теперь Octavia серийно оснащается светодиодными фарами, а логотип на двери багажника заменили надписью Skoda.

      шкода
      Дизайн новой Skoda Octavia

      шкода октавіа а7
      Octavia оснащается светодиодными фарами

      Руль имеет только 2 спицы, панель приборов стала цифровой, а большинство функций взял на себя экран на центральной консоли. Мультимедийная система дружит со смартфонами на Android и IOS. Среди опций также проекционный экран и трехзонный климат-контроль.

      шкода октавіа
      Интерьер Skoda Octavia А7

      Гамма двигателей состоит из 8 моторов мощностью от 110 до 201 силы. Интересно, что до 4-х турбобензиновиков и 3-х дизелей добавился и плагин-гибрид, который только на электрике может проехать 50 километров.

      Новая Octavia будет продаваться в Европе по цене от 20 тысяч евро уже с января следующего года. В Украине модель появится во второй половине 2020 года.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Авто24 Авто Транспорт
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