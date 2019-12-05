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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Украинцы создали электрический спорткар в стиле 60-х: волшебные фото

      Авто24 61 Читати новину українською

      Miracle the One – фантастический электрокар от украинских разработчиков. По формам он напоминает гоночные болиды с 60-х. Но только извне, ведь начинка у него современная.

      Miracle the One полностью электрический и имеет пару электродвигателей на задней оси, которые выдают суммарную мощность в 300 сил.

      Интересно! Автошоу в Токио: какую новую модель представила компания Nissan

      Разработчики делают акцент на том, что каждый из моторов выдает по 10 киловатт мощности на один килограмм веса авто. Источником питания является аккумулятор мощностью 50 киловатт в час, который обеспечивает автономность на 500 километров.


      Источником питания является аккумулятор мощностью 50 киловатт в час

      Авто будет оснащено генератором звука, который будет имитировать звук работы различных двигателей от мощного бензинового V12 до звука звездолетов из фильмов.


      Кузов Miracle the One создан из композитных материалов

      Кузов машины создан из композитных материалов, поэтому он прочный и легкий. Первую тестовую машину планируют создать уже к концу следующего года, и выпустить около 500 экземпляров по цене примерно 105 тысяч долларов каждый. Детали для авто производитель планирует покупать у европейских автопроизводителей, а батареи у Samsung.

      О реактивной карете и Mazda МХ-30 на Автошоу в Токио – смотрите в программе.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Авто 24 Авто Авто24
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