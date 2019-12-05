Украинцы создали электрический спорткар в стиле 60-х: волшебные фото

Miracle the One – фантастический электрокар от украинских разработчиков. По формам он напоминает гоночные болиды с 60-х. Но только извне, ведь начинка у него современная.

Miracle the One полностью электрический и имеет пару электродвигателей на задней оси, которые выдают суммарную мощность в 300 сил.

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Разработчики делают акцент на том, что каждый из моторов выдает по 10 киловатт мощности на один килограмм веса авто. Источником питания является аккумулятор мощностью 50 киловатт в час, который обеспечивает автономность на 500 километров.



Источником питания является аккумулятор мощностью 50 киловатт в час

Авто будет оснащено генератором звука, который будет имитировать звук работы различных двигателей от мощного бензинового V12 до звука звездолетов из фильмов.



Кузов Miracle the One создан из композитных материалов

Кузов машины создан из композитных материалов, поэтому он прочный и легкий. Первую тестовую машину планируют создать уже к концу следующего года, и выпустить около 500 экземпляров по цене примерно 105 тысяч долларов каждый. Детали для авто производитель планирует покупать у европейских автопроизводителей, а батареи у Samsung.

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