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      Подружка Роналду подарила футболисту эксклюзивное дорогое авто: фото мощного внедорожника

      Авто24 - Читати новину українською

      Игрок футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду получил в подарок эксклюзивный автомобиль - Brabus G V12 900, стоимостью в 670 тысяч долларов. Авто футболисту подарила его подружка испанская модель Георгина Родригез.

      Роналду известен не только своей игрой на поле, но и коллекцией автомобилей, которая включает пару Bugattis, два Lamborghini Aventador, внедорожник Rolls Royce Cullinan, купе Chevy Camaro SS, Ferrari F12 TDF и McLaren Senna.

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      Теперь же подружка футболиста испанская модель Георгина Родригез решила дополнить его коллекцию и на 35-летие подарила форварду уникальный внедорожник Brabus G V12 900, которых выпущено всего 10 штук на весь мир. Стоит такое авто больше 670 тысяч долларов.

      Brabus G V12 900
      Внедорожник Brabus G V12 900

      Этот монстр оснащен мотором V12 от седана Mercedes-Benz S600 L, мощностью в  900 сил и  с крутящим моментом в 1,500 Нм. В результате тяжелый и квадратный полноприводный внедорожник все равно способен набирать сотню за 3,8 секунды и разгоняться до 280 километров в час.

      Brabus G V12 900
      Этот монстр оснащен мотором V12

      Brabus G V12 900
      Салон внедорожника

      Криштиану Роналду, Георгина Родригез и дети:

      Также в выпуске:

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Криштиану Роналду Новости Спорта Авто Авто24
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