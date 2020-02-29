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      Идеальное авто для вечеринок: Ford создал электро-кроссовер с багажником-холодильником

      Авто24 - Читати новину українською

      Ford создал рекламный ролик, в котором показывает новый электрический кроссовер Mustang Mach-E как идеальное авто для вечеринок.

      Главная идея в том, что его багажный отсек с пластиковой емкостью в 136 литров удобно использовать не только для перевозки вещей, но и как посуду.

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      Багажник можно заполнить льдом и положить туда, например, бутылки с пивом или морепродукты, или овощи с фруктами. Этакий мини-стол. А учитывая, что этот холодильник плотно закрывается такие блюда можно даже хранить в багажнике.

      форд багажник для вечірок
      Багажник Ford можно использовать как холодильник

      Смотрите рекламный ролик от Ford о Mustang Mach-E​

      Более того, Ford подсчитал, что в такую емкость входит ровно тысяча обжаренных куриных крыльев. К счастью в багажнике есть специальный дренажное отверстие, что означает что даже после жирной пищи его легко можно помыть водой из шланга.

      Также в выпуске:

      BMW стала лидером в премиум-сегменте США, опередив Mercedes-Benz и Audi.

      Tesla понемногу превращается в самую дорогую автомобильную компанию мира. Капитализация Tesla впервые превысила 100 миллиардов.

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Авто Авто24
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