Машиною року в Європі став хетчбек Peugeot 208: фото, відео
В Європі оголосили переможця конкурсу "Машина року", яким став хетчбек Peugeot 208 з Франції.
Незабаром назвуть і найкращу машину планети.
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На початку березня журі з 86 автомобільних журналістів відібрало автомобілів, які вийщли до фіналу конкурсу.
Peugeot 208 стало кращим авто року в Європі
Претенденти на краще міське авто планети:
- Volkswagen T-Cross
- електричні Mini і Kia Soul.
На титул краще розкішне авто претендують:
- Mercedes Benz EQC,
- Porsche 911,
- Porsche Taycan.
На звання "Кращий спортивний автомобіль" претендують:
- Porsche Taycan,
- Porsche 718 Spyder,
- Porsche 911.
За кращий дизайн можуть нагородити:
- Mazda3,
- Peugeot 208,
- Taycan.
Cеред претендентів на головну нагороду:
- Mazda3,
- Mazda CX-30,
- Kia Telluride.
Церемонія нагородження конкурсу World Car Awards відбудеться на Міжнародному автосалоні в Нью-Йорку 8 квітня 2020 року.
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