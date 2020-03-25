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      Машиною року в Європі став хетчбек Peugeot 208: фото, відео

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      Peugeot 208 / Peugeot

      В Європі оголосили переможця конкурсу "Машина року", яким став хетчбек Peugeot 208 з Франції.

      Незабаром назвуть і найкращу машину планети.

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      На початку березня журі з 86 автомобільних журналістів відібрало автомобілів, які вийщли до фіналу конкурсу. 

      Peugeot 208 стало кращим авто року в Європі

      Претенденти на краще міське авто планети:

      • Volkswagen T-Cross
      • електричні Mini і Kia Soul.

      На титул краще розкішне авто претендують:

      • Mercedes Benz EQC,
      • Porsche 911,
      • Porsche Taycan.

      На звання "Кращий спортивний автомобіль" претендують:

      • Porsche Taycan,
      • Porsche 718 Spyder,
      • Porsche 911.

      За кращий дизайн можуть нагородити:

      • Mazda3,
      • Peugeot 208,
      • Taycan.

      Cеред претендентів на головну нагороду:

      • Mazda3, 
      • Mazda CX-30,
      • Kia Telluride.

      Церемонія нагородження конкурсу World Car Awards відбудеться на Міжнародному автосалоні в Нью-Йорку 8 квітня 2020 року.

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      Volkswagen T-Roс – компактний кросовер з відкидним верхом.

      Як виглядають всі номінанти на краще авто – дивіться у відео програми "Авто 24"

       

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Європа Авто Авто24
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