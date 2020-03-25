Машиною року в Європі став хетчбек Peugeot 208: фото, відео

В Європі оголосили переможця конкурсу "Машина року", яким став хетчбек Peugeot 208 з Франції.

Незабаром назвуть і найкращу машину планети.

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На початку березня журі з 86 автомобільних журналістів відібрало автомобілів, які вийщли до фіналу конкурсу.

Peugeot 208 стало кращим авто року в Європі

Претенденти на краще міське авто планети:

Volkswagen T-Cross

електричні Mini і Kia Soul.

На титул краще розкішне авто претендують:

Mercedes Benz EQC,

Porsche 911,

Porsche Taycan.

На звання "Кращий спортивний автомобіль" претендують:

Porsche Taycan,

Porsche 718 Spyder,

Porsche 911.

За кращий дизайн можуть нагородити:

Mazda3,

Peugeot 208,

Taycan.

Cеред претендентів на головну нагороду:

Mazda3,

Mazda CX-30,

Kia Telluride.

Церемонія нагородження конкурсу World Car Awards відбудеться на Міжнародному автосалоні в Нью-Йорку 8 квітня 2020 року.

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Як виглядають всі номінанти на краще авто – дивіться у відео програми "Авто 24"