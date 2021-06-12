Росія і досі завдає ритм і тон обговорень всередині українського суспільства. Так-от виходить, що і досі ми регулярно й бурхливо реагуємо на російські наративи, які впливають на наші думки та на наше сприйняття реальності.

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Ба більше, ми щось хороше всередині нашої країни помічаємо зазвичай лише тоді, коли росіяни нам те підсвічують, починають обурюватися тим "хорошим в Україні". Лише тоді в нас, так би мовити, очі розплющуються. Тоді як інакше ми того всього хорошого впритул не помічаємо.

Крим і досі український, хоч росіяни його омоскалюють

Чому про це думаю, бо насолоджуюсь тим, як бомбить в росіян від нової форми футбольної збірної України. І от мене відверто тішить, як у них бомбить, що офіційно Крим і досі український, хоча вони його ще 7 років тому вкрали і зі всіх сил омоскалюють.

Попри це, для офіційного Києва і для світової спільноти то все і далі залишається злочином, а Крим і досі залишається українським – як це видно хоча б з мапи України на затвердженій офіційно футбольній формі української збірної. Саме в ній українці гратимуть на європейському чемпіонаті.



Форма збірної України на Євро-2020 / Фото з фейсбуку Андрія Павелка

І в росіян від того бомбить, їм та форма і та мапа очі виїдає. Тож я не здивуюсь, якщо Кремль заборонить відеотрансляції ігор української збірної на території Росії.

Українці помітили форму збірної, коли відреагували росіяни

Але ми з вами ту форму помітили лише тоді, коли росіяни на неї відреагували. Адже якби не піднята Кремлем істерика, якби не розголос в ефірах російських пропагандистів, то пересічні українці тієї мапи на формі наших футболістів і не помітили б. Не оцінили б, яка це насправді крутецька ідея була – таке з формою зробити.

І не подумайте, що це я зараз на якихось там міфічних байдужих до усього українців наговорюю. Я і про себе також мову веду. А знаєте, як я це зрозумів це – коли зажадав ту форму собі купити, хоча я далекий від футболу.

І от я кинувся її замовляти й побачив ціну у 1 800 гривень – недешева, м'яко кажучи, футболка виходить. Але ця ціна мене не зупинила від бажання зробити передзамовлення.

А якби не ця російська істерія, чи виникла б у мене думка витратити чималі гроші на ту футболку? Чи зажадав би я її собі купити, щоб збірну підтримати, щоб офіційним спонсорам дати на мені копійку заробити? Та точно ні. Але виходить так, що завдяки росіянам, завдяки їхній увазі до наших перемог і правильних кроків, я ту футболку і собі зажадав.

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І це трохи неправильно, що наративи, думки та реакції росіян досі настільки на нас впливають. І спонукають роззути очі на все те прекрасне, що є в Україні.