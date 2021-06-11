Также есть варианты футболок с упоминанием о катастрофе рейса MH17, убийстве Сергея Магнитского и Бориса Немцова, отравлении Сергея Литвиненко и войне против Грузии. Не обошли также кибертерроризм, которым Россия "прославилась" за последние годы.
Заметьте Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными в сборной
Набросал несколько идей, как должна выглядеть футбольная форма сборной России на Евро-2021,
– рассказал Курочка.
Украинцы в комментариях предложили добавить еще упоминание об авиакатастрофе под Смоленском, где погиб президент Польши Лех Качиньский.
Новая форма украинской сборной: главное
- В дизайне новой формы украинской сборной по футболу использовали контурную карту Украины (с территорией Крыма) и лозунги "Слава Украине" и "Героям слава".
- Россию – страну-оккупанта – это возмутило. Депутат российской Госдумы Дмитрий Свищев даже заявил: он надеется, что эту форму запретят.
- После жалобы со стороны России в УЕФА обязали убрать с формы сборной Украины лозунг "Героям слава". Тогда украинцы в фейсбуке начали штурмовать страницы российского МИДа и УЕФА.
- Украинская сборная не сдалась. В соответствии с правилами УЕФА на форме национальных сборных могут использовать их лозунги. В Украинской ассоциации футбола сумели официально утвердить лозунги "Слава Украине" и "Героям слава".
- Свой первый матч на Евро-2020 в воскресенье, 13 июня, украинская сборная сыграет именно в этой форме.
- Спикер Дмитрий Разумков заявил, что "Героям слава" – закрепленное обращение в законодательстве.