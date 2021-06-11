Также есть варианты футболок с упоминанием о катастрофе рейса MH17, убийстве Сергея Магнитского и Бориса Немцова, отравлении Сергея Литвиненко и войне против Грузии. Не обошли также кибертерроризм, которым Россия "прославилась" за последние годы.

Заметьте Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными в сборной

Набросал несколько идей, как должна выглядеть футбольная форма сборной России на Евро-2021,

– рассказал Курочка.

Украинцы в комментариях предложили добавить еще упоминание об авиакатастрофе под Смоленском, где погиб президент Польши Лех Качиньский.

Новая форма украинской сборной: главное