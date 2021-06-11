Також є варіанти футболок зі згадкою про катастрофу рейсу MH17, вбивство Сергія Магнітського та Бориса Нємцова, отруєння Сергій Литвиненка та війну проти Грузії. Не оминули також кібертероризм, яким Росія "прославилася" за останні роки.
Зауважте Гасла "Слава Україні" та "Героям слава" стали офіційними в збірній
Накидав кілька ідей, як мала б виглядати футбольна форма збірної Росії на Євро-2021,
– розповів Курочка.
Українці у коментарях запропонували додати ще згадку про авіакатастрофу під Смоленськом, де загинув президент Польщі Лех Качинський.
Нова форма української збірної: головне
- У дизайні нової форми української збірної з футболу використали контурну карту України (з територією Криму) та гасла "Слава Україні" та "Героям слава".
- Росію – країну-окупанта – це обурило. Депутат російської Держдуми Дмитро Свіщєв навіть заявив: він сподівається, що цю форму заборонять.
- Після скарги з боку Росії в УЄФА зобов'язали прибрати з форми збірної України гасло "Героям слава". Тоді українці у фейсбуці почали штурмувати сторінки російського МЗС та УЄФА.
- Українська збірна не здалася. Відповідно до правил УЄФА на формі національних збірних можуть використовувати їхні гасла. В Українській асоціації футболу зуміли офіційно затвердити гасла "Слава Україні" та "Героям слава".
- Свій перший матч на Євро-2020 у неділю, 13 червня, українська збірна зіграє саме у цій формі.
- Спікер Дмитро Разумков заявив, що "Героям слава" – закріплене звертання у законодавстві.