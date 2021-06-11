Також є варіанти футболок зі згадкою про катастрофу рейсу MH17, вбивство Сергія Магнітського та Бориса Нємцова, отруєння Сергій Литвиненка та війну проти Грузії. Не оминули також кібертероризм, яким Росія "прославилася" за останні роки.

Зауважте Гасла "Слава Україні" та "Героям слава" стали офіційними в збірній

Накидав кілька ідей, як мала б виглядати футбольна форма збірної Росії на Євро-2021,

– розповів Курочка.

Українці у коментарях запропонували додати ще згадку про авіакатастрофу під Смоленськом, де загинув президент Польщі Лех Качинський.