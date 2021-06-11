Разумков вважає, що гасла на формі українських футболістів не можуть ображати почуттів. Про це політик заявив на Всеукраїнському форумі місцевого самоврядування 11 червня.

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Це не зовсім справа УЄФА, – Разумков

Я не футболіст, але вважаю, що це не зовсім справа УЄФА. Там не було чогось образливого щодо УЄФА. Це (гасла "Слава Україні" та "Героям слава" – 24 канал) офіційно закріплене на законодавчому рівні українське звернення,

– пояснив Разумков.

Зазначимо, що справді, ще в жовтні 2018 року парламент затвердив це звертання як офіційне для армії та поліції.

Що відомо про скандал з формою

6 червня представили нову форму української збірної. На ній – контури України з Кримом, а також гасла "Слава Україні" та "Героям слава".

Росію обурила форма українців і вони зі скаргою звернулись до УЄФА. Мовляв, гасла – націоналістичні.

В УЄФА висунули вимогу прибрати слова "Героям слава".

Таке рішення викликало обурення українців, які влаштували на підтримку форми флешмоб у мережі.

Нічого образливого не побачили в новій формі і в Офісі Президента України.

Збірна України з футболу знайшла можливість офіційно затвердити гасла "Слава Україні" та "Героям слава", щоб це не порушувало правила УЄФА. Вони стали офіційними в збірній.

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