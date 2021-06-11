Разумков считает, что лозунги на форме украинских футболистов не могут оскорблять чувств. Об этом политик заявил на Всеукраинском форуме местного самоуправления 11 июня.

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Это не совсем дело УЕФА, – Разумков

Я не футболист, но считаю, что это не совсем дело УЕФА. Там не было чего-то оскорбительного в отношении УЕФА. Это (лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" – 24 канал) официально закреплено на законодательном уровне украинское обращение,

– пояснил Разумков.

Отметим, что действительно, еще в октябре 2018 года парламент утвердил это обращение как официальное для армии и полиции.

Что известно о скандале с формой

6 июня представили новую форму украинской сборной. На ней – контуры Украины с Крымом, а также лозунги "Слава Украине" и "Героям слава".

Россию возмутила форма украинцев и они с жалобой обратились в УЕФА. Мол, лозунги – националистические.

В УЕФА выдвинули требование убрать слова "Героям слава".

Такое решение вызвало возмущение украинцев, устроивших в поддержку формы флешмоб в сети.

Ничего обидного не увидели в новой форме и в Офисе Президента Украины.

Сборная Украины по футболу нашла возможность официально утвердить лозунги "Слава Украине" и "Героям слава", чтобы это не нарушало правила УЕФА. Они стали официальными в сборной.

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