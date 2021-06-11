Журналіст Денис Казанський опублікував у мережі фото, на яких помітно, що істерика Росії щодо гасла "Героям слава" поширюється тільки на Україну.

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Фотодокази використання Росією гасла "Героям слава"

Попри те, що Росія вимагала, а УЄФА таки заборонила Україні використовувати на формі гасло "Героям слава", на багатьох пам'ятниках, монументах, значках та навіть пропагандистських листівках у самій Росії його активно використовують.

Хоча країна-окупант дорікала тим, що це гасло начебто "фашистське", сама не поспішає прощатися з ним.

Але якщо це фашизм, то тоді як пояснити все це? Або коли в Росії "слава героям" – то це не фашизм, а коли в Україні – то фашизм,

– зазначив Казанський.

Важливо! Символіка, зображена на фото, заборонена в Україні, адже пов'язана зі злочинами тоталітарного радянського режиму.

Скандал з формою української збірної: коротко