Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский журналист Игорь Яковенко. В ответ на вопрос о том, реально ли организовать переговоры Зеленского, Байдена и Путина, он сказал: "Я думаю, что нет".

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"Думаю, что это (переговоры Зеленского, Путина и Байдена – 24 канал) невозможно. Не могу представить, чтобы в действующей ситуации этот разговор состоялся. Могу ошибаться, но мне кажется – это маловероятно", – считает Игорь Яковенко.

Компромисса с Россией не существует

"Переговорного формата с путинской Россией не существует. Минских договоренностей давно нет. Всем понятно, что в том виде, в каком Путину хочется, реализовать минские договоренности – это самоубийство для Украины", – сказал журналист.

Игорь Яковенко подчеркнул, что так называемой точки компромисса между Украиной и путинской Россией не существует. Такая же ситуация в диалоге Кремля с США.

Переговоры относительно серьезных политических вопросов, связанных с Крымом, Донбассом – невозможны. Путинская Россия не признает компромиссы. Встречи в Женеве и Брюсселе доказали невозможность разговоров с ней. Игорь Яковенко Российский журналист

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