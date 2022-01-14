Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський журналіст Ігор Яковенко. У відповідь на запитання про те, чи наразі реально організувати перемовини Зеленського, Байдена та Путіна, він сказав: "Я думаю, що ні".
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"Думаю, що це (переговори Зеленського, Путіна та Байдена – 24 канал) неможливо. Не можу уявити, щоб в чинній ситуації ця розмова відбулась. Можу помилятися, але мені здається – це малоймовірно", – вважає Ігор Яковенко.
Компромісу з Росією не існує
"Переговорного формату з путінською Росією не існує. Мінських домовленостей давно нема. Всім зрозуміло, що у тому вигляді, в якому Путіну хочеться, реалізувати мінські домовленості – це самогубство для України", – сказав журналіст.
Ігор Яковенко наголосив, що так званої точки компромісу між Україною та путінською Росією не існує. Така ж ситуація у діалозі Кремля зі США.
Переговори щодо серйозних політичних питань, пов'язаних з Кримом, Донбасом – неможливі. Путінська Росія не визнає компромісів. Зустрічі в Женеві та Брюсселі довели неможливість розмов з нею.
Яковенко про ймовірні перемовини трьох президентів: дивіться відео
Ймовірні перемовини трьох президентів: коротко
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Володимир Зеленський запропонував Джо Байдену організувати перемовини за участю Володимира Путіна.
- Українська сторона не виключила ймовірність переговорів у форматі відеоконференції.
- Наразі очікують на реакцію Росії, водночас у США пропозицію "сприйняли з інтересом".