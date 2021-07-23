Ми отримали черговий геополітичний удар по Україні. Німеччина вимагає від України імплементувати формулу Штайнмаєра в українське законодавство.

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Нагадаю, формула передбачає спершу амністію бойовикам, потім – проведення виборів в ОРДЛО. Утворення бойовиками (закреслено) новообраними депутатами органів влади й лише потім (!) передачу контролю за кордоном українській стороні (!).

Так от. Нагадаю фрау Ріббентроп, що для того, аби зупинилася україно-російська війна, цього точно не потрібно робити. Потрібно посилити санкції проти Росії, заблокувати запуск "Північного потоку – 2", надати Україні летальну зброю та іншу реальну допомогу.

А те, що зараз робить Німеччина, – це потакання агресору і спонукання до подальшого росту агресії на Сході.

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Думаю, в рамках великої угоди між США – Росією – Європою саме Німеччині відвели роль стати адвокатом та головним лобістом Росії у Європі. Все логічно – за кілька місяців Меркель іде на пенсію. Тож може робити різні кульбіти. Дорого.

Цікаво, яку посаду отримає Меркель в російських енергетичних компаніях після того, як піде з посади канцлера? З подачі Путіна, яку Наглядову раду очолить?

Ну що ж, чекаємо відповіді Зеленського. Якщо він знову проковтне цей ляпас і почне готуватися до імплементації формули Штайнмаєра, нас чекає гаряча протестна осінь. Крапки над "і" розставить зустріч Байдена та Зеленського. Спостерігаємо і готуємося.