И еще миллион вариаций на эту тему. На ваших экранах. В ваших смартфонах. Повсюду. Чертовые империалистические барыги. Как они могли. Что слышится в этих заявления. Нам все должны.

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Серьезно? Нам никто ничего не должен

Вообще. Но мы продолжаем инфантильно чего-то требовать, падать на пол, стучать ножками и кататься на спине. И плакать, что нам не дарят конфетку. Серьезно? Нам никто ничего не должен.

Запад постоянно и планомерно помогает нам с 2014 года. И мы воспринимаем эту помощь теперь как должное. Запад демонстрирует добрую волю, а мы считаем, что нам чем то обязаны. Мы верим, что мы так хорошо поем, что нам всегда будут помогать. Что мы геополитический пуп Земли и теперь нам всегда дадут лишний миллиардик. Что нас обязаны взять в НАТО.

Запад планомерно поддерживает Украину с 2014 года. Запад требует реформ. Которые делают нас самих сильнее. Запад сдерживает Россию санкциями. Запад помогает Украине кредитами. А теперь мы выходим и говорим, что этого мало. Почему?

Почему Запад должен делать больше? С какого перепугу?

И не говорите, что Запад помогает Украине потому что хочет нас закабалить. Потому что ВВП Украины равен капитализации средней американской корпорации. И не говорите, что Запад рассматривает нас только как источник дармовой рабочей силы. Потому что если бы им нужна была наша дармовая дешевая рабочая сила, то никто бы не помогал Украине и просто дождался бы, когда отсюда повалили не миллионами, а десятками миллионов.

США – наш самый большой союзник

США выходит на арену, когда Путин начинает бряцать оружием у наших границ. США следит за реформами. Сам госсекретарь США, второй человек в государстве, крупнейшем мировом государстве, вынужден разбираться в хитросплетении украинской коррупции. США дает нам кредиты. И помогает получать их от других.

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Байден в конце концов вынужден отвечать на вопросы о том, что какой-то украинский следователь ДБР и какой-то украинский прокурор возбуждает уголовные дела по мотивам его переговоров. Официальных переговоров. И после этого он еще не испытывает аллергии на слово "Украина".

А мы требуем большего?

Меркель выступает няней для украинских политиков. Воспитывая их одного за другим. У нее в Германии своих проблем хватает, но она звонит в Украину и требует проводить реформы. Меркель летит в Минск и помогает остановить российскую агрессию. Меркель здоровается с Мендель, в конце концов, и смеется над ее шутками. А мы требуем еще большего? С какой стати?

Американцы и немцы договорились исходя из своих интересов. Конечно. А почему они вдруг должны договариваться исходя из украинских интересов? С какого перепугу. Американцы и немцы договорились между собой за спиной Украины. А почему они должны были говорить при нас? Они решили накопившиеся между ними проблемы. Украину тут что свечку должна была держать?

Весь процесс по торможению строительства Северного потока 2 стал возможен, только потому что он угрожал американских интересам. Потому что компании из США хотят поставлять газ в Европу. И Трамп продвигал их интересы. Прежде всего. И это нормально. Для Байдена интересы трансатлантического единства с Германией, союз с немцами, оказался важнее, чем поставки газа в Европу. И это тоже нормально. И то, что две крупнейшие мировые державы, договариваясь между собой, делают уже реверанс в сторону Украины, дорого стоит.

Бросили кость, скажете вы? И тут же потребуете, чтобы именно украинский интерес превалировал на переговорах двух мировых держав? Серьезно?

Да, мы говорим, что мы форпост борьбы с Россией

И Запад это понимает. Но чем дальше от российской границы тем тяжелее объяснить местному обывателю, что Россия ему чем то угрожает. Украина говорит, что прекращение транзита по территории нашей страны увеличивает риск большой войны. Но Запад это не покупает. Запад считает, что такими аргументами мы просто прикрываем борьбу за свой экономический интерес. Германия не покупает историю, что теперь она будет больше зависима от России. Вы говорите немцам, что Путин будет использовать газ как оружие.

А что видят немцы? Немцы видят, что у них раньше по трубе шел российский газ. И сейчас по трубе будет идти российский газ. Просто при больших потребностях его будет идти больше. Все. И в ближайшее время эти потребности могут вырасти просто потому что Германия отказывается от угля и атомной энергетики. И временно газа надо будет много. Временно. Тем более, Германии и от газа планирует отказаться через 10 лет. Потому что цель Германии – отказа от любых ископаемых источников топлива. И в рамках этой стратегии Россия уж никак не может быть долгосрочной проблемой и угрозой.

Мир – циничен и прагматичен. И нам пора повзрослеть. Оценить то что уже делают для нас. И понять, как мы можем стать сильнее. И понять, что Запад готов помочь нам стать сильнее. Но он не может это сделать за нас. И что пока мы страна третьего мира, куда боятся инвестировать свои деньги.

Надо ли бороться за свои интересы? Да, надо. Но и понимать, что вероятность успеха в этой борьбе минимальна. Учитывая наше место на карте мира. Надо ли пытаться остановить "Северный поток – 2" через американских депутатов? Пробовать надо. Понимая, правда, при этом, что таким образом можно не добиться результата, но разозлить администрацию Белого Дома. И тут надо быть крайне рациональными и прагматичными. Принимая решение, что делать.

Что было бы настоящим предательством Запада? Это тот момент, когда на нас махнули бы рукой. Сказали "да пошли вы", разуверившись в том, что из нас могут выйти люди. Когда они прекратили бы давить на нас с целью реформ. Когда они смирились бы с тем, что русский мир нам ближе. Когда они просто давали бы деньги, не требуя ничего взамен, лишь бы тут не случилось Сомали. Вот это было бы предательством.