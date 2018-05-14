Формула "Роттердам+" является грабежом украинцев, – эксперт

Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк рассказал, что методика образования оптовой цены на электроэнергию с применением так называемой формулы "Роттердам+" является адекватной и прозрачной. Однако, в украинцев относительно прозрачности и адекватности есть значительные сомнения.

Об этом сообщил в эфире 24 Канала исполнительный директор "Конкорд Капитал", энергетический эксперт Андрей Герус.

Читайте также: Действующего главу НКРЕКП Вовка не допустили к переизбранию на должности

"Формула настолько прозрачна, что все украинцы прозрачно поняли, что на этой формуле через тарифы со всех снимают специальную ренту, которая идет на финансирование самого богатого олигарха Ахметова, и тем, с кем он заключил договоренности. Прозрачно не значит справедливо", – отметил Герус.

По его словам, формула не является адекватной. К примеру, уголь, который добывает компания "ДТЭК", которая добывает 80% угля в Украине, низкого качества, так как там выше зольность и выше содержание серы (около 2%). В Роттердаме его приравняли к углю совсем другого качества с серой (менее 1%). Тоесть приравняли запорожец к мерседесу, и платить за машину низкого качества надо так же как высшего качества.

Компания "ДТЭК" является крупнейшим транспортером этого угля, завозя его из России. С Ростовской области везет на Луганскую ТЭЦ. Он засчитывается по формуле "Роттердам+" с доставкой 8500 километров в Украину. Если говорить о марке "Г", то ее добывают шахты в Украине,

– отметил эксперт.

Герус добавляет, что у нас угля достаточно на экспорт, но он продается дешевле венгерским покупателям, чем продается в Украине потребителям. У шахтеров задолженность по зарплате составляет 2 месяца невыплаченных средств за март и апрель, а сегодня мы уже имеем середину мая. Мы оплачиваем самый дорогой уголь в мире – 2535 гривен. Зато в Роттердаме дешевле на 35%. Это именно та четкая картинка, где можно заметить, кто на этом зарабатывает, а кто является крайним.