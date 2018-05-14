Формула "Роттердам+" є грабунком українців, – експерт

Глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк, розповів, що методика утворення оптової ціни на електроенергію із застосуванням так званої формули "Роттердам+" є адекватною і прозорою. Однак, в українців щодо прозорості та адекватності є значні сумніви.

Про це повідомив в ефірі 24 Каналу виконавчий директор "Конкорд Капітал", енергетичний експерт Андрій Герус.

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"Формула настільки є прозорою, що всі українці прозоро зрозуміли, що на цій формулі через тарифи, із всіх знімають спеціальну ренту, яка йде на фінансування найбагатшого олігарха Ахметова, і тим, з ким він уклав домовленості. Прозоро не означає справедливо", – зазначив Герус.

За його словами, формула не є адекватною. До прикладу, вугілля, яке видобуває компанія "ДТЕК", яка видобуває 80% вугілля в Україні, є низької якості, тому що там вища зольність і вищий вміст сірки (близько 2%). У Роттердамі його прирівняли до вугілля зовсім іншої якості з сіркою (менш як 1%). Тобто, прирівняли запорожець до мерседеса, і платити за машину нижчої якості треба так само як вищої якості.

Компанія "ДТЕК" є найбільшим транспортером цього вугілля, завозячи його з Росії. З Ростовської області везе на Луганську ТЕЦ. Воно зараховується за формулою "Роттердам+" з доставкою 8500 кілометрів в Україну. Якщо говорити про марку "Г", то її видобувають шахти в Україні,

– наголосив експерт.

Герус додає, що у нас вугілля достатньо на експорт, але воно продається дешевше угорським покупцям, аніж продається в Україні споживачам. У шахтарів заборгованість по зарплаті складає 2 місяці невиплачених коштів за березень і квітень, а сьогодні ми вже маємо середину травня. Ми оплачуємо найдорожче вугілля у світі – 2535 гривень. Натомість, у Роттердамі дешевше на 35%. Це саме та чітка картинка, де можна помітити, хто на цьому заробляє, а хто є крайнім.