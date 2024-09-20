Во время проверки фортификаций вокруг Чернигова был выявлен ряд нарушений. Об этом в своем телеграм-канале рассказал начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

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В каком состоянии фортификации Чернигова

Утром 20 сентября Брижинский сообщил, что в Чернигове завершили проверку состояния, качества, хода выполнения работ городским советом по восстановлению и улучшению фортификации вокруг города Чернигов.

Проверка проводилась комиссией, к которой были привлечены представители военного командования, правоохранительных органов и инженеры. Составлены акты с соответствующими фотоматериалами и выводами,

– отмечается в сообщении.

Он заявил, что состояние фортификаций вокруг Чернигова "требует отдельного рассмотрения". Для этого он обратился в Совет обороны области, чтобы рассмотреть состояние фортификационных сооружений на одном из заседаний.

В каком состоянии фортификационные сооружения вокруг Чернигова / Фото Дмитрия Брижинского

"От себя скажу, что во время проверок и выездов на локации некоторые вещи меня как военного шокировали. Речь и о качестве материалов и то, как эти работы выполнили. Ведь за сооружение фортификации оплатили из бюджета города", – заметил Брижинский.