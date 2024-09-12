Об этом сообщил председатель ОВА. Вячеслав Чаус отметил, что за сутки агрессор 29 раз обстрелял Черниговскую область.
Смотрите также Удары по Черниговщине: пострадала больница, в одном из сел есть раненый
На Черниговщине есть попадания по объектам инфраструктуры
Чиновник отметил, что обстрелы Черниговщины усилились. За сутки зафиксировано 90 взрывов. Под вражеским огнем приграничье, а также Нежинский район.
Есть попадания по объектам инфраструктуры. Последствия уже устраняют,
– заявил Чаус.
Председатель ОВА поблагодарил силы ПВО, энергетикам и спасателям.
Обстрелов больше, как и арсенал оружия, которым россияне убивают,
– подчеркнул чиновник.
Также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Обратите внимание Удар "Шахедами" по Конотопу: 14 человек ранены, разрушения – масштабные
Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.