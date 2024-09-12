Об этом сообщил председатель ОВА. Вячеслав Чаус отметил, что за сутки агрессор 29 раз обстрелял Черниговскую область.

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На Черниговщине есть попадания по объектам инфраструктуры

Чиновник отметил, что обстрелы Черниговщины усилились. За сутки зафиксировано 90 взрывов. Под вражеским огнем приграничье, а также Нежинский район.

Есть попадания по объектам инфраструктуры. Последствия уже устраняют,

– заявил Чаус.

Председатель ОВА поблагодарил силы ПВО, энергетикам и спасателям.

Обстрелов больше, как и арсенал оружия, которым россияне убивают,

– подчеркнул чиновник.

Также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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