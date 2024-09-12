Про це повідомив голова ОВА. В'ячеслав Чаус зауважив, що за добу агресор 29 разів обстріляв Чернігівську область.
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На Чернігівщині є влучання по об'єктах інфраструктури
Посадовець наголосив, що обстріли Чернігівщини посилилися. За добу зафіксовано 90 вибухів. Під ворожим вогнем прикордоння, а також Ніжинський район.
Є влучання по об'єктах інфраструктури. Наслідки вже усувають,
– заявив Чаус.
Голова ОВА подякував силам ППО, енергетикам та рятувальникам.
Обстрілів більшає, як і арсенал зброї, якою росіяни вбивають,
– підкреслив посадовець.
Також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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