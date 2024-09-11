У середу вранці, 11 вересня, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про удар по медичному закладу. Також він розповів про ситуацію в області з обстрілами.

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Удар по медзакладу Чернігівщини

Як констатував посадовець, ворог за добу 20 разів обстріляв прикордоння Чернігівської області. Зафіксовано 66 вибухів, тричі окупанти били керованими авіаційними бомбами.

Уночі з артилерії ворог ударив по лікарні у Семенівці. Серйозно пошкоджено вікна, частково немає електропостачання,

– заявив Чаус.

За попередньою інформацією, пацієнти та персонал медичного закладу не постраждали.

Наслідки обстрілу лікарні на Чернігівщині / Фото голови ОВА

Водночас в ході обстрілу в одному зі сіл Семенівської громади було поранено 71-річного чоловіка. Медики надали потерпілому необхідну допомогу. У самому населеному пункті горів житловий будинок та господарські споруди.

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Згадаємо, що росіяни проти ночі 11 вересня випустили 25 дронів-камікадзе типу "Шахед" та інші повітряні цілі по Україні. Повітряні сили відзвітували, що ліквідували 20 безпілотників ворога.

Частина цілей летіла на столицю. Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає, як і постраждалих.