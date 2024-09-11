В среду утром, 11 сентября, председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил об ударе по медицинскому учреждению. Также он рассказал о ситуации в области с обстрелами.

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Удар по медучреждению Черниговщины

Как констатировал чиновник, враг за сутки 20 раз обстрелял приграничье Черниговской области. Зафиксировано 66 взрывов, трижды оккупанты били управляемыми авиационными бомбами.

Ночью из артиллерии враг ударил по больнице в Семеновке. Серьезно повреждены окна, частично нет электроснабжения,

– заявил Чаус.

По предварительной информации, пациенты и персонал медицинского учреждения не пострадали.

Последствия обстрела больницы на Черниговщине / Фото главы ОВА

В то же время в ходе обстрела в одном из сел Семеновской общины был ранен 71-летний мужчина. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. В самом населенном пункте горел жилой дом и хозяйственные постройки.

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Вспомним, что россияне в ночь на 11 сентября выпустили 25 дронов-камикадзе типа "Шахед" и другие воздушные цели по Украине. Воздушные силы отчитались, что ликвидировали 20 беспилотников врага.

Часть целей летела на столицу. Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет, как и пострадавших.