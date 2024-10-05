Мероприятие состоялось по инициативе Киевской областной военной администрации и при поддержке Третьей отдельной штурмовой бригады. Выступил на форуме и заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, передает 24 Канал.

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В Киеве состоялся Первый всеукраинский форум "Нацсопротивление 2024"

Киевский областной центр подготовки населения к нацсопротивлению организовал Первый всеукраинский форум "Нацсопротивление 2024". В мероприятии приняло участие более 500 человек. В частности присутствовали представители профильных министерств – Министерства обороны и Министерства по делам ветеранов Украины, представители областных, городских администраций, ОТГ, а также организации, которые непосредственно обучают население военному делу.

Две первые панельные дискуссии были посвящены обсуждению состояния нацсопротивления в Украине, особенностям взаимодействия между организациями, которые обучают гражданских военному делу, и местными властями, а также несовершенная законодательная база. Впрочем, ключевой стала третья дискуссионная панель, которая была посвящена вопросам реинтеграции и трудоустройству ветеранов путем привлечения в центры нацпротива.

В рамках этой панели была представлена совместная инициатива Министерства по делам ветеранов Украины и Киевского областного центра подготовки населения к нацсопротивлению по подготовке инструкторов из числа ветеранов войны и их привлечения к занятиям с гражданским населением.

На четвертой панели успешные кейсы по обучению гражданских представили общественные организации и коммерческие проекты. Крупный бизнес рассказал о личном вкладе в нацсопротивление и корпоративные программы обучения для сотрудников.

В рамках форума был представлен Пошаговый план открытия центра подготовки гражданского населения к национальному сопротивлению как наиболее перспективной формы с точки зрения организации и финансирования. По результатам форума "Нацсопротивление 2024" был объявлен Меморандум о развитии нацсопротивления в Украине.

"Киевская областная администрация всегда приветствовала любые инициативы, связанные с усилением обороноспособности государства. Таким ярким примером является сотрудничество с Третьей штурмовой бригадой. Киевский областной центр подготовки населения к нацсопротивлению уже научил более тысячи человек базовой военной подготовке. Надеемся, что наше сотрудничество будет эффективным и в дальнейшем", – отметил на открытии форума заместитель председателя Киевской областной военной администрации Дмитрий Кучеря.

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Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что подготовка гражданских – это важная составляющая нацсопротивления. Он добавил, что мобилизация в армию начинается не с военкоматов, а общей подготовки населения.

Мобилизация в армию начинается не с военкоматов. Она начинается с общей подготовки всего населения, правильной информационной и идеологической работы. Она начинается с нацсопротивления, который является неотъемлемым элементом безопасности государства. Если мы хотим выжить в этой борьбе, то милитаризация общества это неизбежный шаг,

– подчеркнул Жорин.