Захід відбувся за ініціативи Київської обласної військової адміністрації та за підтримки Третьої окремої штурмової бригади. Виступив на форумі і заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін, передає 24 Канал.

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У Києві відбувся Перший всеукраїнський форум "Нацспротив 2024"

Київський обласний центр підготовки населення до нацспротиву організував Перший всеукраїнський форум "Нацспротив 2024". У заході взяло участь понад 500 людей. Зокрема були присутні представники профільних міністерств – Міністерства оборони та Міністерства у справах ветеранів України, представники обласних, міських адміністрацій, ОТГ, а також організації, які безпосередньо навчають населення військовій справі.

Дві перші панельні дискусії були присвячені обговоренню стану нацспротиву в Україні, особливостям взаємодії між організаціями, які навчають цивільних військової справи, та місцевою владою, а також недосконала законодавча база. Втім, ключовою стала третя дискусійна панель, яка була присвячена питанням реінтеграції та працевлаштуванню ветеранів шляхом залучення до центрів нацспротиву.

У рамках цієї панелі була презентована спільна ініціатива Міністерства у справах ветеранів України та Київського обласного центру підготовки населення до нацспротиву щодо підготовки інструкторів з-поміж ветеранів війни та їх залучення до занять з цивільним населенням.

На четвертій панелі успішні кейси з навчання цивільних презентували громадські організації та комерційні проєкти. Великий бізнес розповів про особистий вклад в нацспротив та корпоративні програми навчання для співробітників.

В рамках форуму був презентований Покроковий план відкриття центру підготовки цивільного населення до національного спротиву як найбільш перспективної форми з точки зору організації та фінансування. За результатами форуму "Нацспротив 2024" було оголошено Меморандум про розвиток нацспротиву в Україні.

"Київська обласна адміністрація завжди вітала будь-які ініціативи, пов'язані з посиленням обороноздатності держави. Таким яскравим прикладом є співпраця з Третьою штурмовою бригадою. Київський обласний центр підготовки населення до нацспротиву вже навчив більше тисячі людей базовій військовій підготовці. Сподіваємося, що наша співпраця буде ефективною і надалі", – наголосив на відкритті форуму заступник голови Київської обласної військової адміністрації Дмитро Кучеря.

Перший всеукраїнський форум "Нацспротив 2024" – більше у галереї

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін наголосив, що підготовка цивільних – це важлива складова нацспротиву. Він додав, що мобілізація у військо починається не з військоматів, а загальної підготовки населення.

Мобілізація у військо починається не з військоматів. Вона починається з загальної підготовки всього населення, правильної інформаційної та ідеологічної роботи. Вона починається з нацспротиву, який є невід'ємним елементом безпеки держави. Якщо ми хочемо вижити в цій боротьбі, то мілітаризація суспільства це неминучий крок,

– наголосив Жорін.