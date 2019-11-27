Форум Современных Преподавателей "Образование 3.0": стартовало массовое обучение педагогов

После успешно проведенного обучения учителей школ и преподавателей университетов в Киеве и во Львове с участием Председателя Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака и мэра города Львова Андрея Садового, которые посетили педагоги из полутысячи учебных заведений этих городов, эстафету обучения украинских педагогов подхватили Винница и Кропивницкий.

Представители более сотни учебных заведений в каждом городе получили практику мягких навыков (soft skills), которые еще называют навыками XXI века: эмоционального интеллекта, ораторского искусства, личного развития, положительных коммуникаций, тайм-менеджмента (управление временем), цифровой грамотности и профориентации.

Мероприятия состоялись по инициативе Ассоциации инновационного и цифрового образования при содействии департаментов образования и науки Винницкой и Кропивницкого городских советов.

Мастер-классы проводили тренеры "Образовательного Хаба: территории новых возможностей для каждого" и представили специальную учебную программу "Искусство Преподавания" для украинских учителей и преподавателей, от звездных экспертов в сфере образования.

Модератор мероприятия, Мария Богуслав, директор "Образовательного Хаба: территории новых возможностей для каждого" сообщила: "Форум Современных Преподавателей" Образование 3.0 "будет проводиться на постоянной основе во всех регионах страны, ведь его миссия – подготовить украинских педагогов к трансформации системы образования Украины и сформулировать новую парадигму процесса преподавания в соответствии с современными требованиями общества и концепции Новой Украинской Школы. Мы убеждены, что курс "Искусство преподавания" в инновационном формате "смешанного обучения", когда объединяют бесплатные интенсивные и интересные тренинги с обучением онлайн на портале, позволит украинским педагогам внедрять новые методы и технологии в процессе обучения учащихся и студентов, приведет к улучшению уровня образования по всей стране уже в ближайшем будущем. Мы приглашаем руководителей всех городов Украины присоединиться к организации таких форумов, создав новые возможности для развития школ и университетов в своих городах ".

Итак, теперь у всех украинских педагогов появилась возможность бесплатно и на постоянной основе улучшать свои профессиональные и личные навыки.

Учебная программа "Искусство преподавания" расположена на портале социального проекта "Образовательный Хаб: территория новых возможностей для каждого". Там же встроен рейтинг успеваемости, по которому преподаватели видят свой собственный прогресс в овладении современными знаниями и навыками.

Добавим, что "Образовательный Хаб города Киева" совместно с 24 каналом создает цикл программ об образовании. Одна из них касалась темы профориентации для школьников и студентов, а также того, что большинство украинцев работают не по профессии, на которую учились. Сейчас завершились съемки передачи на тему: "Почему и как учат наших детей в учебных заведениях: от школы до университета".

Это первое образовательное ток-шоу украинского производства скоро выйдет на 24 канале, где известные эксперты дадут откровенные ответы на самые острые вопросы в сфере образования, которые существуют в Украине.