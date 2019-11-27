Форум Сучасних Викладачів "Освіта 3.0": в Україні стартувало масове навчання українських освітян

Після успішно проведеного навчання вчителів шкіл і викладачів університетів в Києві та у Львові, за участю Голови Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака та мера міста Львова Андрія Садового, які відвідали освітяни із півтисячі навчальних закладів цих міст, естафету навчання українських освітян підхопили міста Вінниця та Кропивницький.

Представники понад сотні навчальних закладів у кожному місті отримали практику м’яких навичок (soft skills), які ще називають навичками ХХІ століття: емоційного інтелекту, ораторського мистецтва, особистого розвитку, позитивних комунікацій, тайм-менеджменту (управління часом), цифрової грамотності та профорієнтації.

Заходи відбулись за ініціативи Асоціації інноваційної та цифрової освіти, за сприяння Департаментів освіти і науки Вінницької та Кропивницької міських рад.

Майстер-класи проводили тренери "Освітнього Хабу: території нових можливостей для кожного" та презентували спеціальну навчальну програму "Мистецтво Викладання" для українських вчителів та викладачів, від зіркових експертів у сфері освіти.

Модератор заходу, Марія Богуслав, директорка "Освітнього Хабу: території нових можливостей для кожного" повідомила: "Форум Сучасних Викладачів "Освіта 3.0" буде проводитись на постійній основі у всіх регіонах країни, адже його місія – підготувати українських освітян до трансформації системи освіти України та сформулювати нову парадигму процесу викладання у відповідності до сучасних вимог суспільства та концепції Нової Української Школи. Ми переконані, що курс "Мистецтво Викладання" в інноваційному форматі "змішаного навчання", коли поєднуються безкоштовні інтенсивні та цікаві тренінги з навчанням он-лайн на порталі, дозволить українським освітянам запроваджувати нові методи та технології у процесі навчання учнів та студентів, що призведе до покращення рівня освіти по всій країні вже у найближчому майбутньому. Ми запрошуємо керівників всіх міст України долучитись до організації таких Форумів, створивши нові можливості для розвитку шкіл та університетів у своїх містах".

Отже, тепер у всіх українських освітян з’явилась можливість безкоштовно та на постійній основі покращувати свої професійні і особисті навички.

Навчальна програма "Мистецтво викладання" розташована на поталі Соціального проекту "Освітній Хаб: територія нових можливостей для кожного". Там же вбудовано рейтинг успішності, за яким викладачі бачать свій власний прогрес у оволодінні сучасними знаннями та навичками.

Додамо, що "Освітній Хаб міста Києва" спільно з 24 каналом створює цикл програм про освіту. Одна з них стосувалась теми профорієнтації для школярів та студентів, а також того, що більшість українців працюють не за професією, на яку вчились. Зараз завершились зйомки передачі на тему: "Чому і як вчать наших дітей у закладах освіти: від школи до університету".

Це перше освітнє ток-шоу українського виробництва незабаром вийде на 24 каналі, де відомі експерти дадуть відверті відповіді на найгостріші питання сфери освіти, які існують в Україні.