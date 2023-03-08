На это отреагировал ведущий 24 Канала Фахрудин Шарафмал. Он подчеркнул, что такие вещи недопустимы, поэтому СБУ должна обязательно поработать с боксером, к выходкам которого уже все привыкли.
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Ждем реакцию СБУ
Шарафмал отметил, что Ломаченко, который выступал под флагом Украины, приехал в США и нашел там возможность пообщаться, пообниматься и сделать фото с россиянами.
В голове у Василия Ломаченко: "Казалось бы, ничего страшного, потому что это же обычное фото". Но нет. Этот Махачев поддерживает так называемую "спецоперацию", войну в Украине, Путина и не так давно был в гостях у Рамзана Кадырова,
– заметил он.
Ведущий 24 Канала подчеркнул, что такие вещи недопустимы. Поэтому Служба безопасности Украина должна поработать с Ломаченко, по-дружески спросить у него, зачем, для чего и даже для кого боксер это делает.
Фахрудин Шарафмал отметил, что в соцсетях разгорелся большой скандал. Также он добавил, что все давно привыкли к подобным действиям скандального спортсмена.
"Частично все к нему привыкли, потому что это не первая и не последняя выходка Василия Ломаченко. Все мы прекрасно помним его "произведения искусства" в Лавре, фотки с россиянами, его позицию сейчас", – подчеркнул ведущий.
Ведущий в эфире 24 Канала разнес Ломаченко: смотрите видео
Ломаченко в США сфотографировался с россиянином: что известно
- В Лас-Вегасе Василий Ломаченко пришел на шоу UFC 285, где в главном событии вечера Джон Джонс победил Сирила Гана и стал новым чемпионом. На шоу Ломаченко сфотографировался с русским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.
- На шоу пришло немало звездных спортсменов, актеров. Официальный аккаунт UFC опубликовал ролик со звездными гостями и эпизод, когда Ломаченко и Махачев фотографировались, случайно попал на видео.
- Как известно, Ислам Махачев является выходцем из Дагестана. У него много фотографий с самопровозглашенным лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, который поддерживает войну России против Украины.