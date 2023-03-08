На это отреагировал ведущий 24 Канала Фахрудин Шарафмал. Он подчеркнул, что такие вещи недопустимы, поэтому СБУ должна обязательно поработать с боксером, к выходкам которого уже все привыкли.

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Ждем реакцию СБУ

Шарафмал отметил, что Ломаченко, который выступал под флагом Украины, приехал в США и нашел там возможность пообщаться, пообниматься и сделать фото с россиянами.

В голове у Василия Ломаченко: "Казалось бы, ничего страшного, потому что это же обычное фото". Но нет. Этот Махачев поддерживает так называемую "спецоперацию", войну в Украине, Путина и не так давно был в гостях у Рамзана Кадырова,

– заметил он.

Ведущий 24 Канала подчеркнул, что такие вещи недопустимы. Поэтому Служба безопасности Украина должна поработать с Ломаченко, по-дружески спросить у него, зачем, для чего и даже для кого боксер это делает.

Фахрудин Шарафмал отметил, что в соцсетях разгорелся большой скандал. Также он добавил, что все давно привыкли к подобным действиям скандального спортсмена.

"Частично все к нему привыкли, потому что это не первая и не последняя выходка Василия Ломаченко. Все мы прекрасно помним его "произведения искусства" в Лавре, фотки с россиянами, его позицию сейчас", – подчеркнул ведущий.

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